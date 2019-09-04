Капремонт старейшего метродепо Петербурга

Проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта I главного пути на площадке электродепо «Автово» Петербургского метрополитена провели эксперты Главгосэкспертизы России. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Старейшее метродепо Санкт-Петербурга «Автово», открытое в 1955 году через месяц после запуска первой очереди Ленинградского метрополитена, располагается на Кировско-Выборгской линии после одноименной станции метро и занимает свое историческое здание, практически полностью сохранившееся в первоначальном виде.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт электрифицированного I главного пути электродепо. Протяженность пути составляет 339 м. Работы позволят увеличить межинтервальные сроки его текущего содержания.

В ходе реализации проекта 616 старогодных деревянных шпал заменят на новые, железобетонные, загрязненный балластный слой - на новый щебеночный балласт. Также будет заменен централизованный стрелочный перевод на деревянных брусьях на новый стрелочный перевод аналогичной марки на железобетонных брусьях с оборудованием новой гарнитурой пневматической обдувки.