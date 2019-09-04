Очередные прививки

«Питерец.ру» сообщает, что город на Неве присоединился к всероссийской прививочной капании против гриппа. По имеющимся сведениям, каждый год в нашей стране около 1 млрд. человек сталкиваются с этим заболеваниям. Эта болезнь ежегодно уносит до 650 тыс. жизней на планете.

Чтобы обезопасить себя, людям необходимо делать своевременную вакцинацию. В этом году в России планируют привить 45% граждан. В первую очередь будут уделять внимание детям, беременным женщинам, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями.

По мнению специалистов, лучше всего проходить вакцинацию за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. В прошлом году в России были привиты от гриппа более 70 млн. человек. Среди них было 17 млн. детей.