Торговля в интернете развивается

«Питерец.ру» отмечает, что наши соотечественники стали чаще пользоваться услугами интернет-магазинов. За первую половину 2019 года рынок онлайн-торговли в России вырос на 26%. Его объем превысил отметку 725 млрд. руб. За первые 6 месяцев этого года жители нашей страны сделали 191 млн. заказов.

Что касается показателя среднего чека, то он снизился на 14%, но по-прежнему остается достаточно внушительным – 3795 руб. Возможно, такая тенденция объясняется тем, что в онлайн-торговлю переходят продавцы бытовой техники, запчастей, одежды и других товаров.

Жители Петербурга тоже активно пользуются услугами интернет-магазинов, приобретая в них разнообразную продукцию. Интернет уже давно стал местом продажи товаров.