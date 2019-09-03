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Торговля в интернете развивается

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ferra.ru
Россияне охотно приобретает различные товары в интернете

«Питерец.ру» отмечает, что наши соотечественники стали чаще пользоваться услугами интернет-магазинов. За первую половину 2019 года рынок онлайн-торговли в России вырос на 26%. Его объем превысил отметку 725 млрд. руб. За первые 6 месяцев этого года жители нашей страны сделали 191 млн. заказов.

Что касается показателя среднего чека, то он снизился на 14%, но по-прежнему остается достаточно внушительным – 3795 руб. Возможно, такая тенденция объясняется тем, что в онлайн-торговлю переходят продавцы бытовой техники, запчастей, одежды и других товаров.

Жители Петербурга тоже активно пользуются услугами интернет-магазинов, приобретая в них разнообразную продукцию. Интернет уже давно стал местом продажи товаров.

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