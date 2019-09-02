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Развитие скоростного трамвая

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
moika78.ru
В Петербурге продолжают активно развивать современный трамвай

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжается развитие трамвайного движения. Власти Северной столицы уделяют серьезное внимание данному вопросу. Так на днях было запущено два новых маршрута «Чижика». Это современный скоростной электротранспорт, который успел завоевать популярность в Петербурге и других городах.

«Чижик» движется в два раза быстрее, чем его трамваи-предшественники. Разработчики сделали вагоны такого трамвая максимально комфортными. Отдельных слов заслуживают низкий пол, расширенный салон и удобные места для инвалидов. Сейчас скоростному трамваю отводится важное место в транспортной системе города. В настоящий момент идет разработка трех новых маршрутов, которые свяжут отдаленные районы города.

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