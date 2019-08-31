Планы по ремонту школ

Подготовка учебных заведений к новому году – одна из важных задач. Потому в школах часто проводятся необходимые ремонтные работы. Так в 2019 году было отремонтировано 88 школ. В следующее году ремонт произведут в 90 школах. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов.

Глава города также подчеркнул, что в Северной столице активно реализовывается проект «Образование». В Петербурге будут появляться новые школы. Ожидается, что в течение 4-5 лет в городе на Неве построят 169 детсадов и 94 школы.

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице всегда уделяли серьезное внимание образованию. Экономика города находится в хорошем состоянии, так что строительство новых школ и детских садов, скорее всего, будет осуществляться в рамках намеченных целей.