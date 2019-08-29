«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице могут изменить возраст для компенсации молодым матерям. В настоящий момент женщины, родившие первенца в возрасте 20 лет, имеют право на компенсацию.

Однако парламентарии могут снизить этот возрастной порог до 19 лет. Если новый законопроект будет принят, то компенсация будет полагаться молодым матерям в возрасте от 19 до 24 лет. Речь идет о женщинах, родивших первого ребенка. Власти Петербурга уверены, что это позволит улучшить демографическую ситуацию в городе.

Выплаты молодым матерям – это одна из мер, направленных на поддержку семьи и материнства. Предусмотрены и другие программы, рассчитанные на помощь многодетным семьям, а также усыновившим детей.