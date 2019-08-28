Вред от частых совещаний

«Питерец.ру» сообщает об интересном исследовании, которое провели представители компании Microsoft. Эксперты решили выяснить, что отличает счастливого сотрудника от несчастного. Оказалось, что продолжительность рабочего дня не оказывает решающего значения.

Главным фактором здесь является длительность совещаний. Именно долгие планерки оказывают удручающее воздействие на сотрудников. На таких мероприятиях выступления зачастую несут мало полезной информации и превращаются в пустую болтологию, которая и заставляет людей чувствовать себя несчастными.

Если специалист проводит на совещаниях 27 часов в неделю и более, это негативно сказывается на его эмоциональном состоянии. Такой человек не чувствует себя счастливым.