Известный петербургский депутат Борис Вишневский подал жалобу на «Единую Россию». С этой целью парламентарий обратился в прокуратуру и Горизбирком. Поводом для этого стали агитационные методы, которые используют «единороссы».

Один из избирателей Вишневского пришел со своим ребенком в детскую поликлинику. После приема врач вручил агитационный материал «Единой России». Вишневский считает происходящее нарушение закона и призывает разобраться в случившемся.

«Питерец.ру» отмечает, что различные спорные ситуации нередко возникают перед выборами. В каких-то случаях действительно происходят нарушения, в других – действия обычных граждан или должностных лиц не противоречат законодательным требованиям.