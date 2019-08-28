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» » Вишневский подал жалобу

Вишневский подал жалобу

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
belprauda.org
Депутат Борис Вишневский обратился с жалобой по поводу незаконной агитации

Известный петербургский депутат Борис Вишневский подал жалобу на «Единую Россию». С этой целью парламентарий обратился в прокуратуру и Горизбирком. Поводом для этого стали агитационные методы, которые используют «единороссы».

Один из избирателей Вишневского пришел со своим ребенком в детскую поликлинику. После приема врач вручил агитационный материал «Единой России». Вишневский считает происходящее нарушение закона и призывает разобраться в случившемся.

«Питерец.ру» отмечает, что различные спорные ситуации нередко возникают перед выборами. В каких-то случаях действительно происходят нарушения, в других – действия обычных граждан или должностных лиц не противоречат законодательным требованиям.

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