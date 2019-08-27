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» » Смартфоны теряют актуальность?

Смартфоны теряют актуальность?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gazeta.ru
Готовы ли петербуржцы вернуться к кнопочным телефонам? 

«Питерец.ру» отмечает, что за первые шесть месяцев 2019 года в нашей стране было продано более 4 млн. кнопочных телефонов. Это довольно внушительная цифра, ведь в последние годы наблюдается устойчивая популярность смартфонов.

Возникает вопрос: «Неужели телефоны нового образца начинают утрачивать актуальность, и люди готовы вернуться к кнопочным моделям?» Опрос жителей Петербурга показал, что думают по этому поводу граждане.

Некоторые люди не готовы отказаться от смартфонов, поскольку эти телефоны удобные и функциональные. В них можно общаться в соцсетях, смотреть видео и пользоваться многими полезными функциями. Другие петербуржцы заметили, что смартфоны отнимают слишком много времени. Потому эти люди не исключают возможность своего возвращения к кнопочным моделям.

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