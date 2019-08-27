Смартфоны теряют актуальность?

«Питерец.ру» отмечает, что за первые шесть месяцев 2019 года в нашей стране было продано более 4 млн. кнопочных телефонов. Это довольно внушительная цифра, ведь в последние годы наблюдается устойчивая популярность смартфонов.

Возникает вопрос: «Неужели телефоны нового образца начинают утрачивать актуальность, и люди готовы вернуться к кнопочным моделям?» Опрос жителей Петербурга показал, что думают по этому поводу граждане.

Некоторые люди не готовы отказаться от смартфонов, поскольку эти телефоны удобные и функциональные. В них можно общаться в соцсетях, смотреть видео и пользоваться многими полезными функциями. Другие петербуржцы заметили, что смартфоны отнимают слишком много времени. Потому эти люди не исключают возможность своего возвращения к кнопочным моделям.