Намерены проголосовать по месту нахождения

Предвыборная кампания кандидатов в губернаторы Северной столицы подходит к концу. Осталось совсем не много времени до первого тура выборов, который состоится 8 сентября. Возможно, в тот день мы узнаем имя выбранного главы города. Или же для определения победителя понадобится второй тур.

«Питерец.ру» сообщает, что, по имеющимся данным, примерно 20 тыс. человек хотят проголосовать на выборах по месту нахождения, а не регистрации. Более 9 тыс. человек проголосуют на территории Ленобласти. Более 10 тыс. человек изменили место голосования в Северной столице с помощью «Мобильного избирателя».

Главным претендентом на губернаторское кресло считается Александр Беглов. Однако Михаил Амосов и другие намерены навязать ему серьезную борьбу.