Где лучше собирать грибы?

«Питерец.ру» отмечает, что конец августа – один из самых благоприятных периодов для сбора грибов. Эксперт Артем Прыгин посетовал, что грибной сезон в этом году начался плохо. Виной тому стали засуха и сильные дожди.

По словам Прыгина, худшими районами для сбора грибов считаются северные районы области. Самыми благоприятными местами для сбора грибов в регионе эксперт назвал южные районы. Прыгин отметил, что в этом году много червивых грибов. Потому при сборе нужно быть очень внимательными.

Нельзя забыть и об опасностях при сборе грибов. Некоторые из них являются ядовитыми и могут привести к серьезнейшим негативным последствиям при употреблении в пищу. Собирайте только те грибы, которые вы знаете.