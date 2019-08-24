Ночное ж/д сообщение до Пскова

«Питерец.ру» сообщает, что между Северной столицей и Псковом в прошлом году было установлено скоростное ж/д сообщение. Между этими двумя городами начал курсировать скоростной поезд «Ласточка». Сейчас на этом поезде можно доехать до Пскова каждый день. Причем пассажиры потратят на поездку всего 3,5 часа. Поезд курсирует 3 раза в сутки.

Власти Петербурга хотят добавить к этому ночные поезда. Ожидается, что «Ласточки» будут курсировать между городом на Неве и Псковом даже ночью. Запуск ночного поезда уже запланирован. Велика вероятность того, что городским властям и РЖД удастся договориться по этому вопросу. Появление ночной «Ласточки» станет большим преимуществом для людей, которые ездят из Петербурга в Псков или в обратном направлении.