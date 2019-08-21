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Власти Петербурга обратили внимание на многочисленные свалки

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37
Опубликовал: miron
0
Фото:
vk.com
Нелегальные места накопления отходов стали серьезной проблемой не только для города, но и для области.

Накануне врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о деятельности администрации по исправлению ситуации.
20 августа Александр Беглов принял участие в предвыборных дебатах в качестве кандидата в губернаторы Петербурга. В своем выступлении он затронул актуальные проблемы экологии региона. Одной из тем стали свалки, которые регулярно появляются как в черте города, так и за его пределами. Врио губернатора сообщил, что в течение первого полугодия 2019 года были ликвидированы 96 несанкционированных мест накопления отходов. Всего до конца года планируется уничтожение 200 свалок.
Проблема заключается в том, что незаконные места накопления ТКО появляются в регионе регулярно. И пока власти борются со старыми свалками, возникают новые. К примеру, в деревне Колтуши Всеволожского района нелегальная свалка образовалась за два дня. Тонны неутилизированных отходов способны нанести серьезный вред окружающей среде. Вещества, образующиеся при разложении мусора, отравляют воздух, почву и подземные воды. Нередко свалки становятся причиной пожаров. Так, в начале августа в промзоне Мурино загорелась свалка неподалеку от леса.
Процесс ликвидации незаконных мест накопления отходов является очень дорогим. Ранее Беглов отметил, что «стоимость рекультивации многолетней стихийной свалки сопоставима со строительством детского садика или школы». Во время выступления на предвыборных дебатах градоначальник негативно высказался по поводу строительства мусоросжигающих заводов. В таком случае возникает резонный вопрос: какие альтернативы готов предложить город? Каждый год Петербург производит около 1,7 млн тонн отходов. В Северной столице не осталось функционирующих полигонов, мусороперерабатывающие предприятия практически отсутствуют. В результате растет количество нелегальных свалок.
Перенакопление мусора и нехватка современных предприятий по его переработке — не единственные проблемы сферы. В настоящее время вред экологии наносят и закрытые объекты, например, полигон ТБО «Новоселки». В период своей работы он был источником неприятного запаха, отравлявшего существование жителям Приморского района. После закрытия предприятия острой проблемой оказался процесс его рекультивации, которая отстает по срокам. На территории «Новоселок» все еще нет станции активной дегазации, которая необходима для сокращения объема выбросов свалочных газов в атмосферу. Однако медлить с возведением станции нельзя, так как результаты проверки территории полигона свидетельствуют об опасности грунтов на глубине.
Перечисленные факторы позволяют сделать вывод, что для решения мусорной проблемы в Петербурге необходим комплексный подход. Важно не только ликвидировать существующие свалки, но и препятствовать появлению новых. Для этого в городе должны появиться предприятия, на которых будут задействованы современные технологии утилизации отходов.

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