Как прошел второй раунд дебатов?

«Питерец.ру» сообщает, что накануне прошли очередные дебаты кандидатов в губернаторы Северной столицы. Эксперты отмечают, что на этот раз кандидаты выступали более уверенно, а тон дискуссии задавал Беглов.

Специалисты считает, что Петербургу нужен человек, который способен решать конкретные задачи и при этом умеющий слышать людей. Главным в этой предвыборной кампании будут не красивые лозунги, а реальные дела.

Безусловно, люди сделают свой выбор на избирательных участках. Именно там станет понятно, какой губернатор нужен городу. Однако политологи убеждены, что Петербургу необходим управленец-хозяйственник. Именно такой градоначальник сможет вывести Северную столицу на новый уровень.