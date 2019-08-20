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Беглов об итогах благоустройства

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
riafan.ru
Глава города подвел итоги программы городского благоустройства

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы подвел первые итоги реализации программы городского благоустройства, которая стартовала весной. По словам Беглова, хорошо известные места отдыха приобрели новый облик. Это Выборгский сад с новыми дорожками, которые были проложены в местах хорошо знакомых маршрутов. Александр Дмитриевич отметил благоустройство сквера на пересечении ул. 8-й Советской и Мытнинской, а также появление садов в Кронштадском и Приморском районах.

Работы по благоустройству города на Неве продолжаются. Так во Фрунзенском районе в этом году должна появиться новая площадка для отдыха. Речь идет о зеленой зоне площадью в 50 гектаров, находящейся в парке Героев-пожарных. В целом благоустройство Петербурга идет хорошими темпами.

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