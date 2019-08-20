Борьба с нефтесодержащими отходами

«Питерец.ру» сообщает, что сотрудники «Экостроя» за прошедшую неделю обнаружили и вывезли на утилизацию большое количество отходов. Речь идет о 400 кг нефтесодержащих отходов, 6,8 кг опасных отходов, 2 лампах люминисцентного типа и 1 источнике излучения. Экологи также провели уборку мусора в акваториях Северной столицы. Специалисты обработали 128 заявок от граждан, 32 раза выезжали на различные места в связи с аварийными ситуациями.

Борьба с различными отходами и забота об окружающей среде – одно из важнейших направлений для современного Петербурга. Экологи ведут активную работу по обнаружению и ликвидации отходов. Особое внимание уделяется загрязнению водоемов, а также решению других проблем.