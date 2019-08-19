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СМС-оповещение от приставов

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Приставы будут оповещать должников о невозможности выехать за границу

«Питерец.ру» сообщает, что судебные приставы смогут через СМС уведомлять должников о запрете выезда за рубеж и применении других мер в отношении этих граждан. Подобные СМС-уведомления начнут действовать с 2020 года. Это обусловлено теми поправками к действующему законодательству, которые были приняты в этом месяце.

Приставы также смогут оповещать должников через кабинет на Едином портале госуслуг. Должники же могут отказаться от такого рода оповещений. В этом случае эти люди будут получать уведомления традиционными способами, например, по почте.

По имеющимся данным, за первые шесть месяцев 2019 года около 6,6 млн. человека получили уведомления о временном ограничении выезда за границу. Причиной тому – имеющиеся задолженности.

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