Помощь Иркутску

«Питерец.ру» напоминает, что жителям Иркутской области пришлось пережить стихийное бедствие. Многие люди пострадали в результате сильного наводнения. Чтобы помочь им, были организованы специальные акции, некоторые из которых носят всероссийский характер.

Одна из подобных акций прошла в Кронштадте. Здесь собрали девятнадцать коробок со школьными принадлежностями. Эти товары будут отправлены в Иркутскую область по железной дороге. Их получат дети, пострадавшие от наводнения.

Конечно, это небольшая лепта, и всем пострадавшим помочь не получится. Но хорошо, что подобные акции вообще проводятся. Благодаря таким мероприятиям кто-то получит помощь. В таких акциях принимают участие многие города.