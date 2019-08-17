Отменили шесть рейсов

«Питерец.ру» сообщает, что авиаперевозчик «Уральские авиалинии» внес коррективы в расписание рейсов. Вылеты по некоторым направлениям пришлось отменить. Теперь из Петербурга нельзя вылететь в Москву, Тбилиси. Калининград и Родос.

Причиной изменений стала аварийная посадка самолета «Аэробус-321» в Подмосковье. Лайнер столкнулся со стаей птиц, в результате чего у воздушного судна появились серьезные повреждения. В итоге пилоты совершили аварийную посадку самолета на кукурузном поле. Пострадало 76 человек, но никто не погиб. Эксперты высоко оценили действия экипажа, а президент представил пилотов к награде.

Из-за случившегося инцидента авиакомпания вынуждена временно сократить количество вылетов. Через некоторое время расписание должно прийти в норму.