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» » Отменили шесть рейсов

Отменили шесть рейсов

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57
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Авиакомпании пришлось отказаться от некоторых рейсов

«Питерец.ру» сообщает, что авиаперевозчик «Уральские авиалинии» внес коррективы в расписание рейсов. Вылеты по некоторым направлениям пришлось отменить. Теперь из Петербурга нельзя вылететь в Москву, Тбилиси. Калининград и Родос.

Причиной изменений стала аварийная посадка самолета «Аэробус-321» в Подмосковье. Лайнер столкнулся со стаей птиц, в результате чего у воздушного судна появились серьезные повреждения. В итоге пилоты совершили аварийную посадку самолета на кукурузном поле. Пострадало 76 человек, но никто не погиб. Эксперты высоко оценили действия экипажа, а президент представил пилотов к награде.

Из-за случившегося инцидента авиакомпания вынуждена временно сократить количество вылетов. Через некоторое время расписание должно прийти в норму.

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