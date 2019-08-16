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» » Не хватает медсестер

Не хватает медсестер

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге намерены увеличить количество медиков среднего звена

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве наблюдается нехватка медсестер. В настоящий момент ставки медиков среднего звена заняты примерно на 90-94%. Во многом таких показателей удалось достичь за счет привлечения работников по совместительству.

В Петербурге нацелены к 2024 году повысить численность медиков среднего звена еще на 13 тыс. человек. Оптимальным вариантом считается, когда медсестра работает на полную ставку. Однако в городе не будут отказываться от практики привлечения сотрудников, работающих по совместительству. Но это совмещение не должно сказываться на качестве оказания медицинских услуг. В Северной столице всерьез намерены развивать медицину. В данном направлении еще предстоит много работы.

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