Не хватает медсестер

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве наблюдается нехватка медсестер. В настоящий момент ставки медиков среднего звена заняты примерно на 90-94%. Во многом таких показателей удалось достичь за счет привлечения работников по совместительству.

В Петербурге нацелены к 2024 году повысить численность медиков среднего звена еще на 13 тыс. человек. Оптимальным вариантом считается, когда медсестра работает на полную ставку. Однако в городе не будут отказываться от практики привлечения сотрудников, работающих по совместительству. Но это совмещение не должно сказываться на качестве оказания медицинских услуг. В Северной столице всерьез намерены развивать медицину. В данном направлении еще предстоит много работы.