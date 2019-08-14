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Невский проспект разделят забором

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Опубликовал: Вадик Котов
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Госавтоинспекция считает необходимым разделить проезжую и пешеходную часть Невского проспекта забором

Об этом сообщается в ответе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу на соответствующий запрос депутата фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Надежды Тихоновой. В письме за подписью заместителя начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Аркадия Старова говорится, что на оживленных перекрестках Невского проспекта «необходима установка пешеходных ограждений» (http://spb.spravedlivo.ru/0182144.html).

«По мнению Госавтоинспекции, в связи со значительной интенсивностью транспорта и пешеходов, существует вероятность того, что любой перекресток Невского пр. может стать местом концентрации ДТП. В связи с изложенным, требуется приведение всех перекрестков Невского пр. (…) в соответствие требованиям действующих нормативов, в частности необходима установка пешеходных ограждений, отвечающих требованиям безопасности дорожного движения», — говорится в тексте ответа.

Ведомство отмечает, что в 2018 году на Невском проспекте зарегистрировано 73 ДТП с пострадавшими (3 погибло, 88 ранены). С 1 января 2019 года по настоящее время на главной улице города произошло 42 ДТП, в которых погибли 6 человек, 55 были ранены. В 18 случаях в результате аварий автомобили совершали наезд на пешеходов.

Госавтоинспекция считает особо аварийными почти все перекрестки Невского проспекта. Аркадий Старов перечисляет: пересечение с Малой Садовой, с Большой Конюшенной, с Лиговским проспектом, с Думской и Михайловской улицами, с Литейным и Владимирским проспектами, с набережной канала Грибоедова, а также с улицей Марата.

В Госавтоинспекции отмечают, что уже неоднократно обращались в профильные комитеты Смольного с инициативой установить заборы, однако получали отказы в связи с нехваткой финансирования. При этом установленные на некоторых участках Невского столбы с цепями, как отмечается в письме, не соответствуют требованиям ГОСТ и не препятствуют выходу граждан на проезжую часть.

Обсудить тему безопасности дорожного движения на Невском проспекте планируется на межведомственном совещании с участием комитета по градостроительству и архитектуре, комитета по развитию транспортной инфраструктуры, управления ГИБДД и администрации Центрального района. Однако о предполагаемой дате совещания в управлении ГИБДД не знают.

Напомним, информация о возможном установлении заборов для разделения пешеходной и проезжей частей Невского проспекта появилась в начале июля. Тогда Надежда Тихонова направила в КРТИ и в управление ГИБДД запрос с требованием прокомментировать эту информацию. Депутат выразила сомнение в целесообразности и законности таких действий, а также заявила, что принятие решения такого рода нуждается в открытом обсуждении с петербуржцами, профессиональным сообществом и депутатами ЗакС.

В обращении парламентарий подчеркнула, что исторический центр Санкт-Петербурга – это составная часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно положениям регионального закона «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга...», Невский проспект находится в границах единой охранной зоны. Поэтому любая градостроительная, хозяйственная и иная деятельность должна осуществляться «исходя из презумпции сохранности объектов (выявленных объектов) культурного наследия, исторических зданий, а также ценных элементов планировочной и ландшафтно-композиционной структуры».

Комментирует Надежда Тихонова:

— Установка заборов не только изуродует наш прекрасный Невский проспект, но и не поможет в решении проблемы частых аварий. Представьте, сейчас при выезде на тротуар на пешеходов наезжает автомобиль, а если установить заборы – будет сначала лететь металлический забор, и затем наезжать автомобиль. Придумать ничего более эффективного, чем установить везде заборы, наши профильные ведомства не могут.

Между тем, современные исследователи-урбанисты уже решили эту задачу: нужно ограничивать скорость движения машин с помощью соответствующих знаков дорожного движения, фиксировать нарушения ПДД с помощью камер видеонаблюдения, создать искусственные неровности (в частности, на пешеходных переходах) и выделить обособленные полосы для общественного транспорта при условии поворота автомобилей с соседних полос. Все эти меры будут способствовать снижению активизации трафика, что в результате приведет к сокращению числа аварий.

Источник: Пресс-служба СПб РО «Справедливая Россия»
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