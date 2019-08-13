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» » Леворуких с праздником!

Леворуких с праздником!

0
76
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tv.ua
Сегодня в мире празднуют День левшей

Люди, которые активнее пользуются левой рукой, сегодня отмечают свой праздник. Он был утвержден в 1992 году благодаря инициативе клуба левшей из Великобритании. Цель этого праздника – привлечь внимание общества к проблемам левшей, а также напомнить об особенностях этих людей.

Во времена древности к левшам относились подозрительно, с неким недоверием. Таким людям даже запрещали свидетельствовать в суде. В наши дни быть левшой считается нормальным. Есть мнение, что левши обладают сильным характером и огромным творческим потенциало.

«Питерец.ру» отмечает, что в России около 3% левшей. Однако можно встретить и другие данные на этот счет. Количество левшей в Петербурге примерно соответствует общероссийским показателям.

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