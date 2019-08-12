Разве это крещение?

«Питерец.ру» сообщает, что в Гатчине произошел неприятный инцидент во время крещения годовалого ребенка. В процессе совершения этого таинства малыш плакал и вырывался. Но священник, выполняющий обряд, повел себя неадекватно. Он насильно окунал ребенка в воду, после чего на теле малыша остались ссадины и ушибы.

В итоге мать этого ребенка подала заявление в полицию. В РПЦ прокомментировали случившееся, заявив, что подобные действия священников отпугивает людей от церкви. Это становится преградой на пути людей к Богу.

В итоге служитель церкви, проводивший обряд этого бесчеловечного крещения, был отстранен от священнодействия. В патриархате отметили, что задача священника состоит не в соблюдении обрядов, а чутком обращении с людьми.