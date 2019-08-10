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Жалоб на завышение тарифов нет

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53
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gov.spb.ru
Петербуржцы не жаловались на появление завышенных тарифов ЖКХ

«Питерец.ру» сообщает, что в 1 июля в городе на Неве действуют новые тарифы ЖКХ. Однако городским властям удалось добиться небольшого процента роста. Данный показатель составляет 0,4% и является рекордным. До этого тарифы ежегодно росли не менее чем на 4,3%.

Тарифы на холодное водоснабжение увеличились не 7%, как ожидалось ранее, а на 3,2%. Что касается горячего водоснабжения, то вместо роста в 3,3% произошло снижение на 0,6%. В итоге петербуржцы не ощутили какого-либо роста. Потому в июле жалобы на появление завышенных тарифов не возникали.

Так что ситуацию в этой сфере можно считать благоприятной. Смольному удалось сделать хорошую работу. Реакция граждан на тарифы ЖКХ часто является негативной, а здесь этого напряжения удалось избежать.

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