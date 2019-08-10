Велопрокат на 1500 велосипедов

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве может быть создана крупная сеть веропроката. Речь идет о 150 станциях, которые в общей сложности будут насчитывать 1500 велосипедов. В Смольном поручили выполнение этой задачи Городскому центру управления парковками, который должен найти подрядчика и контролировать его работу.

Ожидается, что первые 50 станций появятся в 2020 году. Остальные 100 станций нужно будет создать к 2022 году. Эксперты считают, что такие проекты никогда не выходят на самоокупаемость. Потому многие идеи в этом направлении так и не были реализованы.

Так что поддержка города в данном вопросе просто необходима. К тому же Петербург выиграет в том, что здесь сократится количестве пробок. Польза от станций велопроката не вызывает сомнений.