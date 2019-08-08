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» » В Петербурге пройдет Морской фестиваль

В Петербурге пройдет Морской фестиваль

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
dorognoe.ru
В сентябре в Северной столице состоится Международный морской фестиваль

Сентябрь будет важен для Петербурга тем, что в это время пройдут выборы губернатора. Однако в том месяце в городе состоятся и другие значимые события. Одно из них – Международный морской фестиваль, который проводится каждый год.

Мероприятия, которые связаны с морем и флотом, имеют огромное значение для города на Неве. Здесь всегда уделялось серьезное внимание морской тематике. Глава Северной столицы Александр Беглов принял решение о выделении средств на подготовку и проведение фестиваля. В поддержке данного мероприятия также участвуют ВМФ России, Морской совет и Центральный военно-морской музей.

«Питерец.ру» сообщает, что во время фестиваля отметят так называемый День российской тельняшки. В этом году морской рубашке исполняется 145 лет. По этому случаю в Петербурге поднимут специальный флаг с ее изображением.

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