В Петербурге пройдет Морской фестиваль

Сентябрь будет важен для Петербурга тем, что в это время пройдут выборы губернатора. Однако в том месяце в городе состоятся и другие значимые события. Одно из них – Международный морской фестиваль, который проводится каждый год.

Мероприятия, которые связаны с морем и флотом, имеют огромное значение для города на Неве. Здесь всегда уделялось серьезное внимание морской тематике. Глава Северной столицы Александр Беглов принял решение о выделении средств на подготовку и проведение фестиваля. В поддержке данного мероприятия также участвуют ВМФ России, Морской совет и Центральный военно-морской музей.

«Питерец.ру» сообщает, что во время фестиваля отметят так называемый День российской тельняшки. В этом году морской рубашке исполняется 145 лет. По этому случаю в Петербурге поднимут специальный флаг с ее изображением.