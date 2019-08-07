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» » В Петербург привозят корь

В Петербург привозят корь

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.mk.ru
В Петербурге зафиксировано более 70 случаев заболеваний корью

«Питерец.ру» сообщает, что в текущем году в Северной столице было зарегистрировано 77 случаев заболеваний корью. В 23-х из них речь идет о детях. По данным Роспотребнадзора, большая часть данных заболеваний имеет «привозной характер».

Люди возвращаются в Петербург с корью после поездок за границу, а также в другие регионы России. В последний раз вирус кори был привезен в город на Неве на предыдущей неделе. Это одна из наиболее заразных болезней. При контакте с больным с корью вероятность заражения составляет практически 100%. Безопасно могут чувствовать себя только люди, перенесшие эту инфекцию и те, кто сделал прививку против кори.

Опасность кори связана с ее осложнениями. Болезнь может приводить к энцефалиту и даже коме. Потому врачи настоятельно рекомендуют делать прививку от кори.

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