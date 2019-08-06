На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по замене асфальтобетонного дорожного покрытия на переходно-скоростных полосах, на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Энгельса (км 24 внутреннего кольца, км 117 внешнего кольца) в течение пяти часов будут перекрыты съезды №2, №5.

«В период с 00.00 до 5.00 7 августа 2019 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на проспект Энгельса и в Ленинградскую область на федеральную дорогу А-121 «Сортавала» в направлении Приозерска. Работы будут производиться в рамках реконструкции северного участка КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.