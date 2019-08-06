Наказания за незаконную эксплуатацию здания

«Питерец.ру» сообщает, что в законе об административных нарушениях произошли изменения. Существенно возросли штрафные санкции за незаконную эксплуатацию здания. Его размер вырос в 50 раз.

Теперь юридических лиц могут оштрафовать на сумму до 1 млн. руб. Штраф для физических лиц составит до 5 тыс. руб., для должностных лиц – до 50 тыс. руб. Такая ситуация обяжет граждан Петербурга подходить ответственнее к вопросам нарушений в этой сфере. При незаконной эксплуатации здания компании серьезно рискуют. Вряд ли перспектива получить штраф до 1 млн. руб. выглядит для кого-то привлекательной.

В прошлом году штрафам были подвержены 6 юридических и 1 должностное лицо. Но в тот период размер штрафов был значительно ниже.