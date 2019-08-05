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» » Масляные разводы на Неве

Масляные разводы на Неве

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Жители Петербурга обнаружили на Неве масляные пятна

Загрязнение водоемов – проблема, характерная для многих регионов России. Петербург и Ленобласть не стали здесь исключением. Периодически возникают ситуации, связанные с загрязнением рек, озер и каналов.

«Питерец.ру» сообщает, что накануне утром жители Северной столицы обнаружили масляные разводы на реке Нева. Речь идет о месте в районе Усть-Славянки. Очевидцы событий выложили фотографии загрязненной реки в социальные сети. Мнения по поводу происходящего разделились.

Некоторые петербуржцы считают, что такие разводы вызваны умышленным выбором нефтепродуктов. Другие жители думают, что причиной появления пятен на Неве стали проплывающие суда. Посмотрим, как отреагируют на произошедшее городские власти.

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