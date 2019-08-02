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» » Где самые образованные соискатели?

Где самые образованные соискатели?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
moika78.ru
Петербург вошел в список городов с самыми образованными соискателями

Не секрет, что среди людей, которые ищут работу, оказывается немало образованных соискателей. Причем это не только новоявленные выпускники вузов, но и специалисты, которые по тем или иным причинам остались без работы.

Согласно имеющимся сведениям, в Петербурге примерно 31% соискателей имеют высшее образование. Число кандидатов на рабочие места со средним специальным образованием несколько выше. Таких людей оказалось 40% из всех соискателей.

«Питерец.ру» отмечает, что самая высокая доля соискателей с высшим образованием в Воронеже. Далее идут Краснодар, Ростов-на-Дону и Казань. Пятерку замыкает Москва, город на Неве расположился на 6-м месте этого рейтинга.

Петербург часто попадает в различные рейтинги, занимая в них высокие места. Это обусловлено значимостью Северной столицы.

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