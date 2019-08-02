Сильнейшими оказались бразильцы

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве завершилась II Международная олимпиада по экономике. Победа в командном зачете досталась учащимся из Бразилии. Школьники этой южноамериканской страны оказались сильнейшими в экономических познаниях. Второе и третье места заняли команды из Китая. Лучшая из российских команд стала только пятой.

Что касается индивидуальных наград, то школьники из России смогли завоевать два первых, два вторых и одно третье место. Среди золотых медалистов олимпиады оказались калининградка Анастасия Небольсина и москвич Семен Морозов. Результаты в личном зачете можно назвать успешными. В командном зачете наши школьники могли рассчитывать на призовые места, но соперники оказались сильнее.