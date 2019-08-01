Замена аварийного жилья

«Питерец.ру» сообщает, что власти Ленобласти в этом году обещают решить жилищную проблему некоторых семей. Речь идет о тех, кто проживает сейчас в аварийных домах. В ближайшее время будут приобретены новые жилые помещения. До начала 2020 года 160 семей получат жилье, находящееся в нормальном состоянии.

Сейчас правительство Ленобласти решает вопрос с приобретением квартир. Сначала жилье, купленное на вторичном рынке, будет оформлено в муниципальную собственность. Потом эти квартиры передадут гражданам по договору социального найма или мены.

Власти региона всерьез намерены решить этот вопрос к назначенному сроку. На это выделены деньги из федерального бюджета. К сожалению, имеющихся в распоряжении сумм не хватит, чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся в регионе. Но хорошо, что работа в данном направлении вообще ведется, и жилищная проблема постепенно решается.