ента новостей

09:49
Сколько получают IT-специалисты?
08:57
Что с табло на автобусных остановках?
21:39
«Ленинградец» выиграл кубковый матч у «Электрона»
16:36
В Петербурге эксперты проверили состояние воздуха у полигона ТБО «Новоселки»
15:01
В Ленобласти школьник угнал автомобиль
09:03
Где не спят ночью?
08:23
Бортко - за равные условия на выборах
23:37
Бразилец из «Барселоны» Малком – трансферная надежда «Зенита»
14:23
Концерт джаз-фьюжн трио израильского композитора и пианиста Таля Бабицкого
14:19
«Пушкин-квартет» исполнит программу «Романтическая музыка любви»
14:17
Концерт «Раги Ганги»
14:14
Пожар в Петергофе унес жизнь человека
14:08
В Эрмитаже обокрали иностранца
13:14
Угнанный в Стрельне в третий раз BMW X6 вновь нашли в Ленобласти
13:08
В Кудрово ограбили адвоката
10:06
Показания счетчиков с помощью «Алисы»
09:43
Разрыв между зарплатами
23:26
Коммунисты Ленобласти рапортуют о готовности к выборам – так ли это?
20:30
«Зенит» продолжает побеждать, а Азмун и Дзюба – забивать
23:38
РПЛ: «Спартак» опозорился в Тамбове, «Краснодар» разгромил новичка
13:21
В день проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге полностью перекроют КАД
09:50
Как называют детей?
09:28
Дрозденко уйдет в отставку?
22:35
3-й тур РПЛ начался с первой победы «Динамо» в чемпионате
19:21
В День ВМФ «ПетербургГаз» зажжет факелы Ростральных колонн
19:19
Военно-историческая реконструкция «Штурм Кенигсберга»
16:53
Платошкин – возможный преемник Зюганова во главе КПРФ, считает Жириновский
08:37
Петербуржцы борются со свалками
07:35
Санкции против Кузнецовой
23:11
В Петербурге возвращаются к аквабусам
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Что с табло на автобусных остановках?

Что с табло на автобусных остановках?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Информационные табло на остановках перестали работать

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве возникли проблемы с информационными табло, которые расположены в местах у остановок общественного транспорта. Например, перестала работать техника у ст. метро «Чернышевская», «Пл. Восстания», а также у Казанского собора. Неисправные табло присутствуют и в других местах.

Раньше пассажиры могли узнать, сколько времени осталось до прибытия нужного транспорта. Но сейчас табло не работают, потому данная информация недоступна. Оказалось, что проблема возникли по причине отсутствия финансирования на обслуживание табло. В итоге эти экраны на автобусных остановках, скорее всего, будут демонтированы. Фактически, отличный проект не может быть реализован из-за банальных бюрократических проволочек.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

3-12-2016, 09:14
Табло на остановках
9-07-2015, 09:32
Остановки общественного транспорта будут модернизированы
27-07-2013, 19:36
В метро Петербурга табло будут показывать время до прибытия следующего поезда
31-08-2013, 10:37
Нововведения в Петербургском метрополитене пока не повлияли на стоимость поездки
19-08-2013, 15:23
На остановках общественного транспорта в Петербурге установят газетные киоски
17-03-2017, 15:37
В понедельник на КАД возможны отключения табло

Происшествия на дорогах

0
185
23-07-2019, 13:40
Смертельное ДТП с участием такси
0
393
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
307
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
321
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
Наверх