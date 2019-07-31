Что с табло на автобусных остановках?

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве возникли проблемы с информационными табло, которые расположены в местах у остановок общественного транспорта. Например, перестала работать техника у ст. метро «Чернышевская», «Пл. Восстания», а также у Казанского собора. Неисправные табло присутствуют и в других местах.

Раньше пассажиры могли узнать, сколько времени осталось до прибытия нужного транспорта. Но сейчас табло не работают, потому данная информация недоступна. Оказалось, что проблема возникли по причине отсутствия финансирования на обслуживание табло. В итоге эти экраны на автобусных остановках, скорее всего, будут демонтированы. Фактически, отличный проект не может быть реализован из-за банальных бюрократических проволочек.