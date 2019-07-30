В Петербурге эксперты проверили состояние воздуха у полигона ТБО «Новоселки»

25 июля сотрудники НИИ «Атмосфера» проверили состояние воздуха в промзоне Каменка рядом с мусорным полигоном «Новоселки». На встрече присутствовали жители Приморского и Выборгского районов, а также представители комитета по природопользованию и охране окружающей среды правительства Санкт-Петербурга. Выездное мероприятие было организовано по инициативе депутата фракции «Справедливая Россия», главы профильной комиссии ЗакСа по экологической защите населения Надежды Тихоновой.

«Результаты оказались хорошие, однако все горожане, живущие рядом, знают, что запах появляется периодически и зависит от силы и скорости ветра. Хочу напомнить, что сегодня в России не установлен норматив запаха», — рассказала Тихонова.

В настоящее время в стране существуют только проверки на соответствие воздуха нормам по загрязненности. Такая система не позволяет оценить уровень комфорта горожан, которые живут рядом с промышленными предприятиями и мусорными полигонами и регулярно сталкиваются с неприятными запахами. Надежда Тихонова считает, что исправить ситуацию может введение новых нормативов на законодательном уровне. Депутат разработала проект поправок в федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха». В нем предлагается введение понятия «запах» и шкалы его комфортности.

Изменения в законодательстве поспособствуют более объективной оценке условий проживания людей вблизи полигонов и предприятий. Надежда Тихонова полагает, что эта мера позволит скорректировать градостроительную политику и сместить застройку жилых комплексов дальше от промзон.

Новые нормативы должны помочь и в решении проблемы «Новоселок». Долгое время мусорный полигон является источником неприятного запаха, доносящегося до близлежащих домов. Представители общественности неоднократно обращали внимание на вред от деятельности предприятия, но закрыть объект удалось только после обращения к президенту. Сейчас «Новоселки» находятся на этапе рекультивации, однако она сильно отстает от планов. На территории полигона до сих пор нет станции активной дегазации, которая нужна для уменьшения объема выбросов свалочных газов в атмосферу. Тем временем жители продолжают жаловаться на неприятный запах на улицах Приморского района. Это говорит о том, что проблема остается нерешенной.

Поправки Надежды Тихоновой в случае их принятия позволят возлагать административные штрафы на объект, который является источником превышения нормы запаха. Среди иных форм воздействия — требования устранить источник неприятного запаха или установить очистительное оборудование.