Где не спят ночью?

Большинство людей спят после полуночи. Но из этого правила бывают исключения, поскольку некоторые граждане ведут активный образ жизни даже в ночной период. Аналитики одного из сервисов такси решили проанализировать статистику заказов после полуночи. На основании полученных данных они составили рейтинг самых неспящих городов.

«Питерец.ру» сообщает, что самым неспящим городом нашей страны оказался Екатеринбург. На втором месте расположилась Москва. Тройку призеров замкнула Пермь, на четвертом месте – Челябинск. Пятерку самых неспящих городов замкнул Петербург. Так что город на Неве попал и в этот рейтинг. Данный факт можно считать закономерностью. Петербург часто занимает высокие места в различных рейтингах.