Показания счетчиков с помощью «Алисы»

Новые технологии прочно вошли в нашу жизнь и стали ее неотъемлемой частью. Они применяются во многих сферах, в том числе – в ЖКХ. «Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы могут теперь передавать показания счетчиков с помощью голосового помощника Yandex.

«Алиса» будет принимать показания от абонентов. Такая возможность предоставляется по желанию пользователей. Работу голосового помощника «Яндекса» в этой сфере тестировали на протяжении 2 месяцев. Результаты тестов показали эффективность «Алисы».

Помимо передачи показаний счетчиков, с помощью голосового помощника можно будет узнать сведения о задолженности. В дальнейшем функционал сервиса, скорее всего, будет расширяться. Активировать его можно в браузере или приложении «Яндекс» со встроенным голосовым помощником.