В день проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге полностью перекроют КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с проведением Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2019 году будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу (ММПК) «Бронка» до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе (км 117 - км 141 внутреннего кольца).
Обращаем внимание водителей на то, что проезд по участку КАД в эти промежутки времени будет невозможен. Исключение предусмотрено для жителей г. Кронштадт (по пропускам) аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб (скорая помощь, МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО и пр.).
Полное перекрытие дороги будет производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.