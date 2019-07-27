В день проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге полностью перекроют КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с проведением Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2019 году будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу (ММПК) «Бронка» до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе (км 117 - км 141 внутреннего кольца).

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в день проведения Парада 28 июля в период с 7.00 до 17.00 будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на участке КАД в районе Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (дамба) в обоих направлениях» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Обращаем внимание водителей на то, что проезд по участку КАД в эти промежутки времени будет невозможен. Исключение предусмотрено для жителей г. Кронштадт (по пропускам) аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб (скорая помощь, МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО и пр.).

Полное перекрытие дороги будет производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

«Будут установлены временные дорожные знаки и ограждающие элементы. Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Объезд перекрытого участка КАД будет осуществляться по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.