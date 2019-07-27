Как называют детей?

Популярность тех или иных имен со временем меняется. Это зависит от множества факторов. Каждому времени присущи свои предпочтения. Большое влияние здесь оказывает и фактор географической принадлежности. Какие же имена стали наиболее популярными в 2019 году?

«Питерец.ру» сообщает, что за первые шесть месяцев 2019 года семьи Северной столицы отдавали предпочтение традиционным именам. Причем девочек чаще всего называли Софией, Марией или Анной. Наиболее популярными именами среди мальчиков оказались Александр, Михаил и Артем.

Таковы тенденции первой половины этого года, характерные для города на Неве. Во второй половине текущая картина может остаться без изменений. Однако самыми популярными могут стать и другие имена.