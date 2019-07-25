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В Петербурге возвращаются к аквабусам

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Опубликовал: polykoff
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Фото:
vk.com
В Северной столице хотят перезапустить проект речного такси. Водные маршруты смогут соединить новые локации и сделать их более привлекательными.

К теме аквабусов в Петербурге вернулись этим летом. Для горожан в июне устроили акцию, с бесплатной поездкой, правда, акция носила разовый характер. Но организаторы назвали ее «однодневной тестовой навигацией». По мнению генерального директора компании «Астра Марин» Андрея Кузнецова, возвращение к идее водного такси — это поиск выхода из транспортного коллапса на дорогах города. Директор по развитию ИАА «ПортНьюс» Надежда Малышева видит в этом проекте продолжение столичной идеи речных.
Учитывая обилие каналов и рек в Петербурге, бизнес-идея давно напрашивается на полноценную реализацию, уверены эксперты. Водный транспорт способен успешно справиться и с туристическими маршрутами, и с пассажирскими перевозками. Проект затормозился, по мнению гендиректора «Астра Марина», вследствие того, что никто из организаторов не продумал о реальных логистических запросах пассажиров. «На мой взгляд, проблема в маршрутах, которые разрабатывали «теоретики». Раньше дороги строили там, где тропинки были протоптаны. Здесь та же схема действует – причалы нужно ставить там, где людям удобно ездить, а не там, где вздумается. Это, прежде всего, центральная историческая часть города, Кронштадт, «Лахта-центр». Чтобы такой транспорт был востребован, нужно ориентироваться на потребности пассажиров»,— пояснил Андрей Кузнецов.
Безусловно, сейчас реализация проекта выглядит более реалистично. «Лахта-центр» достроен и его окрестности обрастают должной инфраструктурой. Например, петербургский яхт-клуб планирует построить новый причал, который позволит добираться до небоскрёба от центра города и пассажирского порта «Морской фасад». Сейчас в «Лахта-центре» ведутся завершающие работы по оборудованию панорамного ресторана на высоте 315 метров, планетария, спорткомплекса, выставочных пространств и амфитеатра. В том числе благоустраивается территория и набережные.
Кроме того локация вокруг бурно развивается, обрастает жилыми комплексами. Начиная от бюджетного ЖК «Юнтолово», состоящего из 36 кварталов на границе с Юнтоловским заказником и заканчивая респектабельным «Лахта-Парком», кварталом малоэтажных домов в курортной зоне с разнообразными предложениями от небольших студий до просторных апартаментов с собственными террасами. Заселяются поблизости и крупные комплексы с монолитно-кирпичными домами рядом с Юнтоловским лесопарком, такие как ЖК «New Time» и ЖК «Юнтоловская перспектива».
Логично предположить, что многочисленные жители этих комплексов, станут потенциальными пассажирами водного такси. А район у «Лахта-центра» станет еще более привлекательным.

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