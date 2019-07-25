Отчего погиб боксер Дадашев?

Трагичная новость о гибели петербургского боксера Максима Дадашева потрясла весь мир. О причинах произошедшего уже высказаны разные мнения. Боксер Армен Закарян предположил, что у Дадашева были давние проблемы со здоровьем. Причем речь идет именно о болезни, связанной с головой. Предполагается, что в 2008 году Дадашев перенес вирусный менингит. Но потом все же продолжил боксировать, хотя относительно его здоровья были вопросы.

«Питерец.ру» подчеркивает, что Закарян не настаивает на этой точке зрения и допускает, что может ошибаться. Однако подобные сведения не возникли на пустом месте. Но, независимо от того, соответствует информация о перенесенном менингите действительности или нет, Дадашева не вернешь.