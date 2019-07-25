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» » Протестовали против выборов

Протестовали против выборов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге состоялся митинг против губернаторских выборов

В преддверии выборов губернатора Северной столицы в городе накаляются страсти. Так накануне на пл. Ленина у Финляндского вокзала прошел митинг, посвященный этим выборам. По имеющимся сведениям, в мероприятии приняло участие примерно 2200 человек. По другим данным, участников было гораздо больше – около 3000 человек.

«Питерец.ру» отмечает, что это был митинг против нарушений на выборах. Участники выражали протест по поводу недопуска кандидатов, которые, якобы, не набрали необходимое количество голосов.

В митинге принял участие депутат ЗакСа Борис Вишневский, который не смог пройти муниципальный фильтр. Парламентарий обратился к допущенным на выборы кандидатам в губернаторы, призвав их снять свои кандидатуры. Однако подобные протесты ничего не изменят.

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