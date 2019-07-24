На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса полностью перекроют Муринскую дорогу

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на транспортной развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург - Матокса (Мурино) (км 31 внутреннего кольца, км 110 внешнего кольца) будет перекрыта Муринская дорога.

«В период с 26 по 29 июля 2019 года будет полностью перекрыта для движения автомобильного транспорта Муринская дорога. Будет организован проезд только для городского пассажирского транспорта. Для пропуска рейсовых автобусов и маршрутных такси будут работать регулировщики дорожного движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Объезд перекрытого участка будет осуществляться через транспортную развязку КАД на пересечении Пискаревским проспектом» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.