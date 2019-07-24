Спекулянтов, продающих футбольные билеты, будут наказывать

«Питерец.ру» сообщает, что представители Совфеда одобрили закон, согласно которому ужесточаются санкции за перепродажу билетов на матчи футбольного ЧЕ-2020. Теперь этих людей могут штрафовать на сумму от 50000 до 500000 руб. Самый большой штраф идет для юрлиц.

Власти намерены всерьез бороться с перепродажей билетов на матчи чемпионата Европы. Такие меры уже действовали во время ЧМ-2018 и доказали свою эффективность. Так что вероятность внедрения этой же практики на ЧЕ-2020 достаточно высока. Закон одобрен парламентом, и теперь этот законопроект будет рассмотрен президентом. Велика вероятность, что Владимир Путин его подпишет.

Напоминаем, что Петербург является одним из городов, которые примут у себя матчи чемпионата Европы по футболу.