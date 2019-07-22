Работа табло и знаков переменной информации на дорогах «Сортавала» и КАД полностью восстановлена

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга и А-121 «Сортавала» в связи с аварией на кабельной сети 21 июля 2019 вышло из строя оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением.

Генеральными подрядными организациями ООО «Светосервис-СПб» и ООО «Профинженерстрой» в круглосуточном режиме производились аварийно-восстановительные работы. Были задействованы аварийные бригады рабочих усиленные специализированной техникой.

«По состоянию на 16.15 22 июля 2019 года аварийно-восстановительные работы завершены в полном объёме. Работа табло и знаков переменной информации на дорогах А-121 «Сортавала» и КАД полностью восстановлена и осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.