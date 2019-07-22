Работа табло и знаков переменной информации на дорогах «Сортавала» и КАД полностью восстановлена

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга и А-121 «Сортавала» в связи с аварией на кабельной сети 21 июля 2019 вышло из строя оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением.
Генеральными подрядными организациями ООО «Светосервис-СПб» и ООО «Профинженерстрой» в круглосуточном режиме производились аварийно-восстановительные работы. Были задействованы аварийные бригады рабочих усиленные специализированной техникой.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.