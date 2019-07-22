ента новостей

17:45
Лекция «На улицах Петрограда 1917 года. Типажи горожан или кого мы встретим по пути в булочную Филиппова?»
17:40
Работа табло и знаков переменной информации на дорогах «Сортавала» и КАД полностью восстановлена
11:06
Не нужна нам такая сайра!
10:34
Петербург в лидерах рейтинга трудолюбия
23:59
«Зенит» удачно съездил в Сочи, заодно и свой «фарм-клуб» одолел
22:24
Петербуржец Подберезный отстранён от высокой должности на Сахалине
14:19
На развязке КАД с Пулковским шоссе перед съездом в аэропорт перекроют одну полосу
01:13
Павел Швец убедил Горизбирком зарегистрировать 13 кандидатов от «Партии Роста»
12:44
Алжир выиграл Кубок Африки – 2019, обыграв в финале Сенегал
07:51
Автомобильное производство растет
07:50
Аршавин пошел в менеджеры
22:59
Коммунисты озабочены «дачными» участками на губернаторских выборах
19:35
Выставка Алексея Талащука «Эпоха шестого солнца»
08:34
В Петербург по электронным визам
08:11
Незаконный лагерь
23:23
Волейбольный «Зенит» пополнился Дмитрием Ковалёвым
19:03
4-й сезон проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях»
18:59
В порту Санкт-Петербурга задержана крупная партия мороженого лосося
17:26
Знакомьтесь, Юрий Ломакин – новый руководитель петербургского ЛДПР
08:41
Предложение, связанное с Антарктидой
08:22
Переговоры с Лукашенко
22:36
Понкрашов – в «Зените»: кто бы мог подумать
20:57
Моноспектакль Антона Шварца «Довлатов. Пять углов»
16:47
Беглов распорядился очистить Петербург от мусора
12:40
В Ленобласти задержан автоугонщик
11:36
Переходно-скоростную полосу и три съезда перекроют на развязке КАД
07:44
«Мерседесы» стали изготавливать в России
07:39
Что не так с мандаринами?
23:11
«Ленфильм» и «Беларусьфильм» подписали договор о сотрудничестве
22:40
В баскетбольный «Зенит» пришли Айверсон и Холлинз, но есть и потери
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Работа табло и знаков переменной информации на дорогах «Сортавала» и КАД полностью восстановлена

Работа табло и знаков переменной информации на дорогах «Сортавала» и КАД полностью восстановлена

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
Работа табло и знаков переменной информации на дорогах «Сортавала» и КАД полностью восстановлена

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга и А-121 «Сортавала» в связи с аварией на кабельной сети 21 июля 2019 вышло из строя оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением.    

Генеральными подрядными организациями ООО «Светосервис-СПб» и ООО «Профинженерстрой» в круглосуточном режиме производились аварийно-восстановительные работы. Были задействованы аварийные бригады рабочих усиленные специализированной техникой.

«По состоянию на 16.15 22 июля 2019 года аварийно-восстановительные работы завершены в полном объёме. Работа табло и знаков переменной информации на дорогах А-121 «Сортавала» и КАД полностью восстановлена и осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

13-05-2019, 16:11
Табло и знаки переменной информации на дорогах «Сортавала» и КАД отключат на два часа
23-08-2017, 11:11
Отключение табло на дороге «Сортавала» и КАД
2-07-2017, 09:19
На КАД возможно отключение табло и знаков переменной информации
13-06-2017, 14:29
Возможны перебои в работе табло на КАД
1-07-2016, 17:05
На участке КАД из-за аварии на кабельной сети вышло из строя оборудование АСУДД КАД
7-06-2016, 22:31
На КАД из-за аварии на кабельной сети вышло из строя оборудование АСУДД КАД

Происшествия на дорогах

0
348
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
254
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
280
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
0
277
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
Наверх