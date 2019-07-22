Петербург в лидерах рейтинга трудолюбия

«Питерец.ру» сообщает, что город на Неве оказался среди лидеров рейтинга наиболее трудолюбивых городов. Таковы данные аналитиков агентства «ТурСтар». Помимо Петербурга на вершине рейтинга оказались Москва и Екатеринбург.

Интересно, что сегодня отмечается так называемый День трудяги. Этот праздник посвящен людям, которые целиком и полностью отдаются работе. Они стремятся к достижению успеха, к карьерному росту, и ради этого готовы жертвовать многим.

Однако это чрезмерное увлечение работой нередко оборачивается неудачами в семье. Жизнь показывает, что такие люди чаще разводятся, а иногда и вовсе не вступают в брак, поскольку не находят времени на семейную жизнь. Так что трудоголизм – это не всегда хорошо.