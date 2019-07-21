На развязке КАД с Пулковским шоссе перед съездом в аэропорт перекроют одну полосу

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с производством работ по строительству съезда развязки СПАД М-11 Москва - Санкт-Петербург с КАД на транспортной развязке КАД на пересечении с Пулковским шоссе (км 72+000 внешнего кольца) в течение недели будет перекрыта одна полоса движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Заказчик: ООО «Магистраль двух столиц».
Подрядчик: АК "ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ".
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.