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» » Аршавин пошел в менеджеры

Аршавин пошел в менеджеры

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Андрей Аршавин начал обучаться профессии менеджера

Легенда петербургского футбола Андрей Аршавин принял решение учиться на менеджера. Он будет осваивать азы этой профессии по программе УЕФА. Инициаторы этой программы желают, чтобы бывшие члены национальных сборных могли получать знания, которые послужат на благо спорта. Именно в этом и состоит суть идеи.

Процесс обучения продлится 20 месяцев, занятия будут проходить в различных городах Европы. В 2021 году Аршавину предстоит сдавать экзамен. «Питерец.ру» напоминает, что сейчас Андрей Сергеевич работает в структуре клуба «Зенит». Он входит в тренерский штаб детской академии.

Аршавин – не только известный спортсмен, но и медийное лицо. Он привлекает внимание к своей персонале, имеет большой авторитет в Петербурге.

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