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» » В Петербург по электронным визам

В Петербург по электронным визам

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Иностранные туристы смогут пользоваться электронными визами

«Питерец.ру» сообщает, что иностранные туристы смогут приезжать в Петербург и Ленобласть по электронным визам. Соответствующее предложение внес глава города Александр Беглов. Инициатива была поддержана президентом Путиным.

Такой режим начнет действовать с 1 октября. Ожидается, что это поспособствует развитию туризма в регионе. Практика электронных виз действует на Дальнем Востоке, в Калининграде. Она доказала свою эффективность, так что польза от введения нового режима должна быть очевидной.

Петербург обладает огромным туристическим потенциалом. Город на Неве охотно посещают многие иностранцы. Теперь приезжать сюда станет еще проще. Новый режим должен благоприятно сказаться и на Ленобласти.

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