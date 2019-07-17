Что не так с мандаринами?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северную столицу из ЮАР были ввезены испорченные мандарины. Груз, поступивший в Большой порт, был проверен, и в ходе этого досмотра были обнаружены проблемы с качеством безопасности продукции.

Мандарины оказались зараженными личинками средиземноморской плодовой мухи. Эти данные были подтверждены результатами проверки в лаборатории. Специалисты произвели обеззараживание груза. Мандарины были отправлены на карантин, что соответствует правилам, действующим на территории стран Евразийского экономического союза. Общий вес проблемных цитрусовых составил почти 44 тонны.

Подобные ситуации с импортными продуктами периодически возникают. В некоторых случаях речь идет о проблеме качества, в других – имеет место неверно оформленная документация.